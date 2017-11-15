"Нэшвилл" победил "Вашингтон". Овечкин очков не набрал, у Кузнецова - передача

"Нэшвилл" на своем льду уверенно обыграл "Вашингтон" со счетом 6:3 в матче регулярного чемпионата НХЛ. Для "Хищников" эта победа стала пятой кряду.

Капитан "Вашингтона" Александр Овечкин отыграл 20 минут, за которые нанес 8 бросков по воротам и заработал показатель полезности "-1". Форвард Евгений Кузнецов отметился результативной передачей за 19 минут игры, нанес два броска и провел два силовых приема. Защитник Дмитрий Орлов отыграл 27 минут, нанес три броска, сделал три силовых приема и заработал показатель "-1".

Защитник "Нэшвилла" Алексей Емелин провел на льду 19 минут, сделал три силовых приема и дважды блокировал броски соперников.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Нэшвилл" – "Вашингтон" – 6:3 (2:0, 4:3, 0:0)

Голы: Смит - 6 (Фиала, Битетто), 11:48 - 1:0. Бонино - 2 (Йоси, Ярнкрок), 17:43 - 2:0. Оши - 8 (бол., Карлсон, КУЗНЕЦОВ), 24:29 - 2:1. Чейссон - 2 (Коннолли, Карлсон), 26:28 - 2:2. Форсберг - 9, 26:45 - 3:2. Фиала - 1 (Экхольм), 29:04 - 4:2. Оши - 9 (Стивенсон, Бэкстрем), 29:21 - 4:3. Саломяки - 2 (Сиссонс, Ирвин), 34:06 - 5:3. Экхольм - 2 (бол., Террис, Сиссонс), 38:00 - 6:3.

Вратари: Ринне (11:37 - 11:48) - Холтби (Грубауэр, 40:00).

Штраф: 6 - 10.

Броски: 31 (18+7+6) - 29 (3+14+12).

Наши: Емелин - Кузнецов (19:16/2/0), Овечкин (20:31/8/-1), Орлов (27:07/3/-1).

15 ноября. Нэшвилл. Bridgestone Arena.