"Нэшвилл" победил "Сент-Луис", Тарасенко отдал две передачи

"Нэшвилл" в матче регулярного чемпионата НХЛ на своем льду победил "Сент-Луис" со счетом 6:3. Две результативные передачи в составе гостей отдал российский нападающий Владимир Тарасенко. Отметим, что хозяева смогли победить, отыгравшись со счета 0:3.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Нэшвилл" - "Сент-Луис" - 6:3 (0:2, 2:1, 4:0)

Голы: Шаттенкирк - 7 (ТАРАСЕНКО), 10:12 - 0:1. Ривз - 2 (Бродзяк, Эдмундсон), 16:41 - 0:2. Хант - 1 (бол., ТАРАСЕНКО, Шаттенкирк), 21:49 - 0:3. Нил - 12 (Джохансен), 24:07 - 1:3. Форсберг - 3 (Арвидссон, Экхольм), 26:22 - 2:3. Джохансен - 6 (Уилсон), 43:04 - 3:3. Фишер - 6 (Уилсон, Арвидссон), 49:02 - 4:3. Рибейро - 4 (К. Смит, Фиала), 50:31 - 5:3. Фишер - 7 (п.в., Уотсон), 58:38 - 6:3.

Вратари: Ринне - Аллен (Хаттон, 50:31, 57:37 - 58:38).

Штраф: 4 - 6.

Броски: 36 (9+15+12) - 26 (10+8+8).

Наши: - - Тарасенко.

14 декабря. Нэшвилл. Bridgestone Arena.