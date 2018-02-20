"Нэшвилл" победил "Оттаву", Емелин отыграл 16 минут

"Нэшвилл" обыграл "Оттаву" в матче регулярного чемпионата НХЛ - 5:2. Дубль в этой встрече сделал шведский форвард "Предаторз" Виктор Арвидссон. Защитник Алексей Емелин провел на площадке 15 минут 53 секунды.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Нэшвилл" - "Оттава" - 5:2 (2:1, 2:1, 1:0)

Голы: Йоси - 10 (бол., Эллис, Террис), 9:28 - 1:0. Арвидссон - 19 (Джохансен, Форсберг), 14:32 - 2:0. Пажо - 8 (бол., Стоун, Карлссон), 16:03 - 2:1. Эллис - 4 (бол., Йоси, Фиала), 26:34 - 3:1. Маккормик - 2 (Клаессон, Шор), 28:05 - 3:2. Арвидссон - 20 (Форсберг), 30:00 - 4:2. Смит - 18 (Фиала), 48:15 - 5:2.

Вратари: Ринне - Андерсон.

Штраф: 6 - 10.

Броски: 41 (9+15+17) - 38 (14+15+9).

Наши: Емелин (15:53/3/0) - -.

20 февраля. Нэшвилл. Bridgestone Arena.