"Нэшвилл" победил "Миннесоту", Емелин отыграл 17 минут

"Нэшвилл" в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл на своей площадке "Миннесоты" - 3:0. Защитник "Предаторз" Алексей Емелин отыграл 17 минут 8 секунд и нанес 5 бросков по воротам.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Нэшвилл" - "Миннесота" - 3:0 (0:0, 0:0, 3:0)

Голы: Хартнелл - 5 (Бонино, Ирвин), 42:23 - 1:0. Суббан - 9 (бол., Ярнкрок, Джохансен), 47:50 - 2:0. Арвидссон - 12 (п.в., Суббан, Ярнкрок), 57:40 - 3:0.

Вратари: Сарос - Стэлок (56:53 - 57:40).

Штраф: 6 - 10.

Броски: 29 (8+11+10) - 29 (10+8+11).

Наши: Емелин (17:08/5/0) - -.

Нэшвилл. Bridgestone Arena.