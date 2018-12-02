"Нэшвилл" победил "Чикаго", несмотря на шайбу Анисимова

"Нэшвилл" обыграл "Чикаго" в матче ргеулярного чемпионата НХЛ - 5:2. Финский нападающий "Предаторз" Эли Толванен забросил дебютную шайбу в лиге.
Форвард "Блэкхокс" Артем Анисимов забил в этой встрече гол.
НХЛ
Регулярный чемпионат
"Нэшвилл" - "Чикаго" - 5:2 (4:1, 0:1, 1:0)
Голы: Фиала - 4 (Джохансен, Ирвин), 2:11 - 1:0. Толванен - 1 (Смит), 3:32 - 2:0. Джохансен - 5 (Фиала, Хэмьюс), 4:11 - 3:0. Саад - 8 (мен., Сибрук), 12:20 - 3:1. Смит - 7 (бол., Экхольм, Толванен), 13:35 - 4:1. Анисимов - 5 (Мэннинг, Кейн), 33:16 - 4:2. Уотсон - 5 (п.в.), 57:06 - 5:2.
Вратари: Ринне - Уорд (57:03 - 57:06).
Штраф: 9 - 36.
Броски: 30 (13+10+7) - 21 (5+11+5).
Наши: - - Анисимов (12.54/2/+1).
2 декабря. Нэшвилл. Bridgestone Arena.
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