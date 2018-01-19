"Нэшвилл" по буллитам обыграл "Аризону"

"Нэшвилл" в серии буллитов оказался сильнее "Аризоны" в матче регулярного чемпионата НХЛ – 3:2. В основное время у "Предаторз" шайбы забросили Скотт Хартнелл и Райан Эллис. В составе "Койотс" отличились Оливер Экман-Ларссон и Брендан Перлини. Победный буллит на счету Крэйга Смита.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Нэшвилл" - "Аризона" - 3:2 Б (0:0, 1:1, 1:1, 0:0, 1:0)

Голы: Хартнелл - 7 (Эллис, Йоси), 38:17 - 1:0. Экман-Ларссон - 8 (Паник, Степан), 39:48 - 1:1. Перлини - 11 (Паник, Димерс), 53:40 - 1:2. Эллис - 2 (Йоси, Бонино), 57:24 - 2:2.

Победный буллит: Смит.

Вратари: Ринне - Раанта.

Штраф: 4 - 6.

Броски: 39 (12+9+15+3) - 29 (6+12+10+1).

Наши: Емелин (13:44/1/1)- -.

19 января. Нэшвилл. Bridgestone Arena.