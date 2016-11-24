"Нэшвилл" переиграл "Даллас"

"Нэшвилл" взял верх над "Далласом" в матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 5:2. Первая звезда встречи – форвард "Предаторз" Филип Форсберг, набравший 2 (1+1) очка.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Нэшвилл" – "Даллас" – 5:2 (1:0, 1:0, 3:2)

Голы: Форсберг – 2 (Суббан), 14:52 – 1:0. Фишер – 4, 36:06 – 2:0. Шарп – 1 (мен., Корпикоски, Олексяк), 45:32 – 2:1. Джохансен – 2 (бол., Нил, Арвидссон), 46:09 – 3:1. К. Смит – 6 (Форсберг, Рибейро), 51:09 – 4:1. Ритчи – 6 (Руссель, Факса), 58:44 – 4:2. Нил – 9 (п.в., Джохансен, Йоси), 59:44 – 5:2.

Вратари: Ринне – Лехтонен (58:52 – 59:44).

Штраф: 4 – 8.

Броски: 21 (8+8+5) – 35 (8+22+5).

Нэшвилл. Bridgestone Arena.