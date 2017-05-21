"Нэшвилл" переиграл "Анахайм" в пятом матче серии

"Нэшвилл" нанес поражение "Анахайму"​ в пятом выездном матче 1/2 финала плей-офф НХЛ со счетом 3:1. Хозяева открыли счет во втором периоде, однако не смогли удержать преимущество. "Предаторз" вышел вперед в серии – 3-2.

НХЛ

Плей-офф

1/2 финала

Пятый матч

"Анахайм" – "Нэшвилл" – 1:3 (0:0, 1:1, 0:2)

Голы: Вагнер - 2 (Монтур, Сильверберг), 32:46 - 1:0. Уилсон - 2 (бол., Сиссонс, Суббан), 39:19 - 1:1. Оберг - 1 (Форсберг, Экхольм), 51:01 - 1:2. Уотсон - 2 (п.в.), 59:12 - 1:3.

Вратари: Гибсон (Бернье, 20:00, 58:42 - 59:12, 59:19 - 59:50) - Ринне.

Штраф: 22 - 24.

Броски: 33 (10+13+10) - 29 (10+11+8).

Анахайм. Honda Center.

Счет в серии – 2-3 (2:3 ОТ, 5:3, 1:2, 3:2 ОТ)