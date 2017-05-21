"Нэшвилл" переиграл "Анахайм" в пятом матче серии

"Нэшвилл" нанес поражение "Анахайму" в пятом выездном матче 1/2 финала плей-офф НХЛ со счетом 3:1. Хозяева открыли счет во втором периоде, однако не смогли удержать преимущество. "Предаторз" вышел вперед в серии – 3-2.
НХЛ
Плей-офф
1/2 финала
Пятый матч
"Анахайм" – "Нэшвилл" – 1:3 (0:0, 1:1, 0:2)
Голы: Вагнер - 2 (Монтур, Сильверберг), 32:46 - 1:0. Уилсон - 2 (бол., Сиссонс, Суббан), 39:19 - 1:1. Оберг - 1 (Форсберг, Экхольм), 51:01 - 1:2. Уотсон - 2 (п.в.), 59:12 - 1:3.
Вратари: Гибсон (Бернье, 20:00, 58:42 - 59:12, 59:19 - 59:50) - Ринне.
Штраф: 22 - 24.
Броски: 33 (10+13+10) - 29 (10+11+8).
Анахайм. Honda Center.
Счет в серии – 2-3 (2:3 ОТ, 5:3, 1:2, 3:2 ОТ)
Sправедливый
Ух, ты... "Нэшвилл" с победой! Учитывая потерю "первого центра" и по совместительству лучшего бомбардира команды Джохансена, результат очень неожиданный. К тому же, ещё и капитан "хищников" Фишер почему то не играл. Конечно, он абсолютно "не бомбардирит" в плей-офф, но, наверное, каким то образом важен для команды, раз капитанит в ней... С другой стороны, эта победа в очередной раз подтверждает, насколько же важно в современном хоккее, прежде всего, "танцевать от печки". Классная защитная линия, плюс надёжный вратарь- залог успеха! P.S. Игру в этот раз не смотрел. Наконец то, выспался. )))
06:03