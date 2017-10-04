"Нэшвилл" отправил Владислава Каменева в АХЛ

"Нэшвилл" переместил нападающих Владислава Каменева и Фредерика Годро в фарм-клуб АХЛ "Милуоки Эдмиралс", сообщает официальный сайт "Предаторз". Защитнику Райану Эллису и форварду Нику Бонино был присвоен статус "не в составе".

Напомним, 21-летний Каменев был задрафтован "Нэшвиллом" в 2014 году под общим 42-м номером. Он уехал в Северную Америку в 2015 году, а дебютировал в НХЛ в прошлом сезоне, проведя два матча за "Предаторз". В сезоне-2016/17 в 70 играх АХЛ он набрал 51 (21+30) очко.