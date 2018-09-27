"Нэшвилл" отправил Толванена в фарм-клуб

"Нэшвилл" на своем официальном сайте объявил о переводе нападающего Эли Толванена в фарм-клуб АХЛ. 19-летний хоккеист бует выступать за "Милуоки Адмиралс".

Напомним, что в состав "Хищников" финн перебрался из "Йокерита" по ходу прошлого сезона после вылета из плей-офф КХЛ. В НХЛ он провел три матча, в которых не набрал очков. "Нэвилл" выбрал Толванена на драфте-2017 под общим 30-м номером.