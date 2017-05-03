"Нэшвилл" одержал третью победу над "Сент-Луисом"

"Нэшвилл" на своей площадке обыграл "Сент-Луис" в четвертом матче 1/4 финала плей-офф НХЛ - 2:1. Победная шайба на счету Джеймса Нила. Российский нападающий "Блюз" Владимир Тарасенко провел на площадке 21 минуту 28 секунд и результативными действиями не отметился.

Эта победа позволила "Предаторз" выйти увеличить отрыв в серии - 3-1. Следующий матч состоится на площадке "Сент-Луиса" 6 мая.

НХЛ

Плей-офф

1/4 финала

Четвертый матч

"Нэшвилл" - "Сент-Луис" - 2:1 (0:0, 0:0, 2:1)

Голы: Эллис - 4 (бол., Уилсон), 45:09 - 1:0. Нил - 2, 53:03 - 2:0. Эдмундсон - 3 (Стин, Лехтеря), 56:11 - 2:1.

Вратари: Ринне - Аллен (57:17).

Штраф: 10 - 14.

Броски: 25 (7+8+10) - 33 (9+9+15).

Наши: - - Тарасенко (21:28/4/0).

Нэшвилл. Bridgestone Arena.

Счет в серии: 3-1 (4:3, 2:3, 3:1).