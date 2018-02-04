"Нэшвилл" одержал победу над "Рейнджерс"

"Нэшвилл" в матче регулярного чемпионата обыграл "Рейнджерс" - 5:2. В составе "Предаторз" 14 минут 46 секунд отыграл защитник Алексей Емелин.
НХЛ
Регулярный чемпионат
"Нэшвилл" - "Рейнджерс" - 5:2 (0:0, 2:0, 3:2)
Голы: Суббан - 13 (Форсберг, Арвидссон), 20:19 - 1:0. Фиала - 14 (Смит), 37:34 - 2:0. Миллер - 12 (бол., Цуккарелло, Макдона), 40:21 - 2:1. Сиссонс - 5 (Суббан), 42:36 - 3:1. Зибанежад - 15 (бол., Макдона, Миллер), 54:35 - 3:2. Арвидссон - 17 (Джохансен, Форсберг), 54:51 - 4:2. Фиала - 15 (бол., п.в., Йоси, Террис), 57:55 - 5:2.
Вратари: Ринне - Лундквист (56:38 - 57:14, 57:40 - 57:55).
Штраф: 13 - 17.
Броски: 28 (12+11+5) - 22 (5+3+14).
Наши: Емелин (14:46/1/0) - -.
4 февраля. Нэшвилл. Bridgestone Arena.
Материалы других СМИ
maxcds
Ага, и Форсбергу тогда.
09:11
Весёлый©
Емеле дискву выпишут, скриньте, тоже сейчас смотрю на скрин, сделанный во время трансляции, и всё выглядит достаточно жутковато: в углу площадки Стаала развернуло во время борьбы за шайбу, он потерял равновесие и Емелин локтём припечатал его голову в стекло точно над бортом. При этом оторвав коньки и, пожалуй, добавив движения в локте.
07:17