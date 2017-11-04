"Нэшвилл" одержал победу над "Анахаймом", Емелин отыграл 19 минут

"Нэшвилл" обыграл "Анахайм" в матче регулярного чемпионата НХЛ - 5:3. Швейцарский форвард "Предаторз" Роман Йоси набрал в этой встрече 2 (1+1) очка.

Российский защитник "Нэшвилла" Алексей Емелин провел на площадке 19 минут 8 секунд, сделал 4 силовых приема и завершил игру с показателем "-2".

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Анахайм" - "Нэшвилл" - 3:5 (0:2, 2:2, 1:1)

Голы: Хартнелл - 4 (Йоси, Оберг), 6:26 - 0:1. Йоси - 4 (Сиссонс, Годро), 19:11 - 0:2. Ирвин - 1 (Вебер, Годро), 23:05 - 0:3. Верметт - 3 (Каше, Ритчи), 24:24 - 1:3. Арвидссон - 4 (бол., Экхольм, Фиала), 37:20 - 1:4. Линдхольм - 2 (бол., Ракелль), 39:45 - 2:4. Сильверберг - 2 (Грант, Вагнер), 47:41 - 3:4. Суббан - 2 (п.в., Ринне), 59:42 - 3:5.

Вратари: Гибсон (58:21 - 58:39, 58:52 - 59:42) - Ринне.

Штраф: 8 - 8.

Броски: 38 (12+13+13) - 30 (8+9+13).

Наши: - - Емелин (19:08/0/-2).

4 ноября. Анахайм. Honda Center.