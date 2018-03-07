"Нэшвилл" одержал девятую победу подряд, обыграв "Даллас"

"Нэшвилл" в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл "Даллас" - 2:0. По шайбе в этой встрече забросили Райан Хартман и Ник Бонино. Защитник Алексей Емелин провел на льду 19 минут 16 секунд.

Форвард "Далласа" Александр Радулов отыграл 19 минут 47 секунд.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Нэшвилл" - "Даллас" - 2:0 (0:0, 0:0, 2:0)

Голы: Хартман - 10 (Уотсон, Сиссонс), 45:33 - 1:0. Бонино - 10 (п.в.), 59:46 - 2:0.

Вратари: Ринне - Лехтонен (58:39 - 59:12, 59:24 - 59:46).

Штраф: 10 - 12.

Броски: 34 (9+14+11) - 26 (9+7+10).

Наши: Емелин (19:16/0/0) - Радулов (19:47/2/-1).

7 марта. Нэшвилл. Bridgestone Arena.