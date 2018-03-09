"Нэшвилл" одержал десятую победу подряд, обыграв "Анахайм"

"Нэшвилл" обыграл "Анахайм" в матче регулярного чемпионата НХЛ - 4:2. Защитник "Предаторз" Алексей Емелин провел на площадке 21 минуту 6 секунд. Для его команды эта победа стала десятой подряд.

В еще одном матче "Баффало" по буллитам обыграл "Оттаву" - 4:3.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Нэшвилл" - "Анахайм" - 4:2 (2:0, 1:0, 1:2)

Голы: Смит - 21 (Террис, Хартман), 5:26 - 1:0. Джохансен - 10 (Форсберг, Арвидссон), 15:10 - 2:0. Уотсон - 11 (мен., Сиссонс, Эллис), 38:42 - 3:0. Ракелль - 29 (Перри, Гецлаф), 46:04 - 3:1. Ракелль - 30 (Гецлаф, Сильверберг), 56:35 - 3:2. Арвидссон - 25 (Форсберг, Джохансен), 58:14 - 4:2.

Вратари: Ринне - Гибсон (58:47).

Штраф: 9 - 7.

Броски: 28 (11+10+7) - 33 (7+8+18).

Наши: Емелин (21:06/1/0) - -.

9 марта. Нэшвилл. Bridgestone Arena.

"Оттава" - "Баффало" - 3:4 Б (0:1, 3:1, 0:1, 0:0, 0:1)

Голы: Сканделла - 5, 17:26 - 0:1. Дзингел - 18 (Дюшен), 20:36 - 1:1. Дзингел - 19 (Хоффман, Карлссон), 23:26 - 2:1. Райнхарт - 17 (Пульо), 34:23 - 2:2. Шабо - 6 (Пяйярви-Свенссон, Стоун), 37:30 - 3:2. Уилсон - 6 (О`Райлли, Райнхарт), 40:27 - 3:3.

Победный буллит: Юсефсон.

Вратари: Андерсон - Ленер.

Штраф: 6 - 8.

Броски: 40 (12+13+13+2) - 34 (15+8+8+3).

9 марта. Оттава. Canadian Tire Centre.