"Нэшвилл" одержал 12-ю победу в 13 матчах, обыграв "Аризону"

"Нэшвилл" в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл на выезде "Аризону" - 3:2. 3 (1+2) очка в этой встрече набрал нападающий Кайл Террис. Защитник Алексей Емелин отыграл 16 минут 22 секунды.

Отметим, для "Предаторз" эта победа стала 12-й в 13 матчах. В этой серии "Нэшвилл" проиграл только "Нью-Джерси".

В еще одной игре "Лос-Анджелес" победил "Детройт" - 4:1. Форвард "Кингз" Анже Копитар набрал 3 (1+2) очка. Нападающий "Ред Уингз" Евгений Свечников провел на льду 9 минут 24 секунды.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Аризона" - "Нэшвилл" - 2:3 (0:0, 2:1, 0:2)

Голы: Дворак - 15 (Доми), 24:09 - 1:0. Эллис - 7 (Смит, Террис), 25:49 - 1:1. Экман-Ларссон - 11 (Келлер, Степан), 36:28 - 2:1. Террис - 13 (Фиала, Смит), 40:22 - 2:2. Фиала - 23 (Террис), 44:31 - 2:3.

Вратари: Кюмпер (58:32) - Ринне.

Штраф: 8 - 12.

Броски: 34 (9+11+14) - 29 (8+10+11).

Наши: - - Емелин (16:22/1/0).

16 марта. Глендейл. Gila River Arena.

"Лос-Анджелес" - "Детройт" - 4:1 (1:0, 0:0, 3:1)

Голы: Ладу - 3 (Иафалло, Копитар), 8:55 - 1:0. Нюквист - 18 (бол., Крунвалль, Нильсен), 40:45 - 1:1. Копитар - 29 (Даути, Браун), 48:22 - 2:1. Тоффоли - 23, 58:30 - 3:1. Браун - 21 (бол., п.в., Копитар, Даути), 58:48 - 4:1.

Вратари: Куик - Коро (58:42 - 58:48).

Штраф: 6 - 10.

Броски: 22 (6+5+11) - 21 (7+6+8).

Наши: - - Свечников (9:24/1/0)

16 марта. Лос-Анджелес. Staples Center.