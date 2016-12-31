"Нэшвилл" обыграл "Сент-Луис", Тарасенко очков не набрал

"Нэшвилл" в матче регулярного чемпионата НХЛ в гостях обыграл "Сент-Луис" со счетом 4:0.

Российский нападающий "Блюз" Владимир Тарасенко провел на льду 16 минут и нанес три броска по воротам.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Сент-Луис" - "Нэшвилл" - 0:4 (0:0, 0:3, 0:1)

Голы: Вебер - 1 (К. Смит, Рибейро), 24:52 - 0:1. Форсберг - 8 (бол., Рибейро, Джохансен), 27:26 - 0:2. Арвидссон - 10 (Ирвин, Фишер), 37:36 - 0:3. Уилсон - 6 (бол., Форсберг, Эллис), 48:08 - 0:4.

Вратари: Аллен (Хаттон, 40:00) - Сарос.

Штраф: 14 - 10.

Броски: 25 (9+4+12) - 23 (6+8+9).

Наши: Тарасенко (16:06/3/0), Якупов - -.

31 декабря. Сент-Луис. Scottrade Center.