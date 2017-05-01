"Нэшвилл" обыграл "Сент-Луис" и вышел вперед в серии

"Нэшвилл" на своей площадке обыграл "Сент-Луис" в третьем матче 1/4 финала плей-офф НХЛ - 3:1. В составе хозяев по шайбе на свой счет записали Райан Эллис, Коди Маклеод и Роман Йоси. За гостей 19 минут 34 секунды отыграл Владимир Тарасенко, 6 минут 43 секунды - Иван Барбашев. Результативными действиями россияне не отметились.

Эта победа позволила "Предаторз" выйти вперед в серии - 2-1. Следующий матч также состоится на площадке "Нэшвилла" 3 мая.

НХЛ

Плей-офф

1/4 финала

Третий матч

"Нэшвилл" - "Сент-Луис" - 3:1 (1:0, 1:1, 1:0)

Голы: Эллис - 3 (Форсберг, Суббан), 10:34 - 1:0. Маклеод - 1 (Сиссонс, Экхольм), 22:29 - 2:0. Стин - 3 (Пьетранджело, Соботка), 32:59 - 2:1. Йоси - 3 (Сиссонс, Золнирчук), 54:11 - 3:1.

Вратари: Ринне - Аллен (55:51).

Штраф: 8 - 12.

Броски: 34 (11+18+5) - 23 (10+4+9).

Наши: - - Тарасенко (19:34/3/-1), Барбашев (6:43/0/0).

Нэшвилл. Bridgestone Arena.

Счет в серии: 2-1 (4:3, 2:3).