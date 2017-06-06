"Нэшвилл" обыграл "Питтсбург", Малкин очков не набрал

"Нэшвилл" в четвертом матче финала плей-офф НХЛ обыграл на своей площадке "Питтсбург" (4:1). В составе "Предаторз" по голу забили Кейл Ярнкрок, Фредерик Гудро, Виктор Арвидссон и Филип Форсберг. За "Пингвинз" отличился Сидни Кросби.

НХЛ

Плей-офф

Финал

Четвертый матч

"Нэшвилл" - "Питтсбург" - 4:1 (1:1, 2:0, 1:0)

Наши: - - Малкин.

Счет в серии: 2-2.