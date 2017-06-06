06:06 | ХОККЕЙ — НХЛ

"Нэшвилл" обыграл "Питтсбург", Малкин очков не набрал

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"Нэшвилл" в четвертом матче финала плей-офф НХЛ обыграл на своей площадке "Питтсбург" (4:1). В составе "Предаторз" по голу забили Кейл Ярнкрок, Фредерик Гудро, Виктор Арвидссон и Филип Форсберг. За "Пингвинз" отличился Сидни Кросби.

НХЛ

Плей-офф

Финал

Четвертый матч

"Нэшвилл" - "Питтсбург" - 4:1 (1:1, 2:0, 1:0)

Наши: - - Малкин.

Счет в серии: 2-2.

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КОММЕНТАРИИ (5)
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Якут Хан

Жаренной курятиной попахивает!))) А сидюшка говорил мол у 76 изо рта пахнет))) НП рот твой сегодня паласкал))))

06:16

spetrov

Вот это поворот. (с) Примерно об этом и говорил - найдут ли теперь моральные силы. Посмотрим.

06:16

Доктор Айболит

Как щенков!!!2-4 в серии будет!!пингвинам труба

06:14

Easycure

Гюнцель испортил лучший матч кросби в этом плове. этож надо столько запороть??? мафа верните и уберите дно из рамы. малкин играл?)

06:14

Стопервый

Дома мы победим Нешвилл. Обещаю!

06:13