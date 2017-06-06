"Нэшвилл" обыграл "Питтсбург", Малкин очков не набрал

"Нэшвилл" в четвертом матче финала плей-офф НХЛ обыграл на своей площадке "Питтсбург" (4:1). В составе "Предаторз" по голу забили Кейл Ярнкрок, Фредерик Гудро, Виктор Арвидссон и Филип Форсберг. За "Пингвинз" отличился Сидни Кросби.
НХЛ
Плей-офф
Финал
Четвертый матч
"Нэшвилл" - "Питтсбург" - 4:1 (1:1, 2:0, 1:0)
Наши: - - Малкин.
Счет в серии: 2-2.
Якут Хан
Жаренной курятиной попахивает!))) А сидюшка говорил мол у 76 изо рта пахнет))) НП рот твой сегодня паласкал))))
06:16
spetrov
Вот это поворот. (с) Примерно об этом и говорил - найдут ли теперь моральные силы. Посмотрим.
06:16
Доктор Айболит
Как щенков!!!2-4 в серии будет!!пингвинам труба
06:14
Easycure
Гюнцель испортил лучший матч кросби в этом плове. этож надо столько запороть??? мафа верните и уберите дно из рамы. малкин играл?)
06:14
Стопервый
Дома мы победим Нешвилл. Обещаю!
06:13