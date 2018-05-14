"Нэшвилл" не будет продлевать контракт с Емелиным

Генеральный менеджер "Нэшвилла" Дэвид Пойл заявил, что защитник Алексей Емелин покинет клуб, передает ESPN 102.5. У россиянина истекает контракт, и клуб не будет продлевать с ним соглашение.

Также 1 июля на рынок свободных агентов выйдет нападающий Скотт Хартнелл.

В прошлом сезоне Емелин провел 76 матчей в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 9 (1+8) очков. В 10 встречах плей-офф он не отметился результативными действиями.