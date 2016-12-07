"Нэшвилл" нанес "Колорадо" шестое поражение подряд, Варламов отразил 28 бросков

"Нэшвилл" в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл "Колорадо" со счетом 4:3. Победный гол на счету защитника Романа Йоси.

Российский вратарь "Эвеланш" Семен Варламов отразил 28 бросков из 32. Защитник Никита Задоров отыграл 18 с половиной минут, а нападающий Михаил Григоренко – 16 минут.



"Колорадо" потерпел шестое поражение подряд.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Нэшвилл" - "Колорадо" - 4:3 (2:1, 1:2, 1:0)

Голы: Арвидссон - 8, 10:08 - 1:0. Маккиннон - 6 (Р. Бурк), 12:08 - 1:1. Нил - 11 (Уилсон), 18:26 - 2:1. Дюшен - 8 (бол., Рантанен, Маккиннон), 23:46 - 2:2. Суббан - 7 (Фиала, Рибейро), 25:59 - 3:2. Дюшен - 9 (бол., Игинла, Бэрри), 33:56 - 3:3. Йоси - 4 (бол., Джохансен, Рибейро), 41:04 - 4:3.

Вратари: Ринне - ВАРЛАМОВ (58:20 - 59:36, 59:42).

Штраф: 8 - 10.

Броски: 32 (15+10+7) - 28 (8+7+13).

Наши: - - Григоренко (16:18/1/-1), Задоров (18:35/0/1).

7 декабря. Нэшвилл. Bridgestone Arena.