"Нэшвилл" нанес "Баффало" третье поражение подряд

"Нэшвилл" обыграл "Баффало" в матче регулярного чемпионата НХЛ - 2:1. Победная шайба на счету нападающего Кевина Фиалы.

Для "Сэйбрз" это поражение стало третьим подряд. "Предаторз" вышли в лидеры Западной конференции.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Нэшвилл" - "Баффало" - 2:1 (1:0, 1:1, 0:0)

Голы: Эллис - 2 (бол., Йоси, Джохансен), 16:25 - 1:0. Райнхарт - 7, 25:20 - 1:1. Фиала - 5 (Смит, Экхольм), 36:34 - 2:1.

Вратари: Ринне - Хаттон (58:27).

Штраф: 8 - 4.

Броски: 25 (11+8+6) - 22 (8+6+8).

4 декабря. Нэшвилл. Bridgestone Arena.