"Нэшвилл" готов предложить контракт Толванену уже в этом году

В "Нэшвилле" высоко оценили выступление своего проспекта, нападающего сборной Финляндии Эли Толванена. Генеральный менеджер "Хищников" Пол Фентон заявил, что клуб постарается пригласить хоккеиста в кратчайшие сроки.

– Мы подпишем контракт, по которому он пополнит нашу команду, – цитирует The Score Фентона. – Это весь план. Да, смешно, но не хочется ничего говорить заранее. В нашем деле нельзя быть в чем-то уверенным на сто процентов. Но наш план – скорее пригласить его.

Напомним, что "Нэшвилл" выбрал игрока на драфте НХЛ-2017 под общим 30-м номером. В этом сезоне 18-летний форвард провел 47 матчей за "Йокерит" в КХЛ и набрал 34 (17+17) очка. Также на его счету 3 гола и 6 передач в 5 встречах Олимпийских игр-2018.