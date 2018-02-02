"Нэшвилл" Емелина разгромил "Лос-Анджелес"

"Нэшвилл" на своем льду разгромил "Лос-Анджелес" в матче регулярного чемпионата НХЛ (5:0). До этой встречи у "Кингз" были две победы подряд.

Российский защитник хозяев Алексей Емелин провел на льду 15 с половиной минут и отметился 1 силовым приемом и 1 блок-шотом.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Нэшвилл" – "Лос-Анджелес" – 5:0 (3:0, 1:0, 1:0)

Голы: Смит – 16 (бол., Джохансен, Суббан), 10:02 – 1:0. Форсберг – 16 (бол., Фиала, Джохансен), 16:02 – 2:0. Ярнкрок – 11, 17:21 – 3:0. Сиссонс – 4 (Саломяки), 31:01 – 4:0. Арвидссон – 16 (Форсберг, Джохансен), 49:44 – 5:0.

Вратари: Ринне – Куик.

Штраф: 4 – 6.

Броски: 36 (15+9+12) – 19 (7+8+4).

Наши: Емелин (15:38/0/0) – -.

2 февраля. Нэшвилл. Bridgestone Arena.