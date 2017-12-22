"Нэшвилл" Емелина проиграл "Каролине"

"Каролина" на выезде переиграла "Нэшвилл" в матче регулярного чемпионата НХЛ. Это второе подряд поражение "Харрикейнз".

Российский защитник хозяев Алексей Емелин сыграл 19 минут и заработал показатель полезности "1".

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Нэшвилл" - "Каролина" - 1:4 (1:4, 0:0, 0:0)

Голы: Райан - 7 (бол., Хэнифин, Скиннер), 0:37 - 0:1. Линдхольм - 10 (Скиннер, Фольк), 3:11 - 0:2. Хэнифин - 7 (бол., Уильямс, Райан), 4:47 - 0:3. Раск - 8 (Хэнифин, ван Римсдайк), 6:29 - 0:4. Фиала - 10 (Суббан), 15:33 - 1:4.

Вратари: Ринне (Сарос, 6:29) - Уорд.

Штраф: 22 - 8.

Броски: 29 (7+12+10) - 32 (15+7+10).

Наши: Емелин (19:04/0/1) - -.

22 декабря. Нэшвилл. Bridgestone Arena.