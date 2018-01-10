"Нэшвилл" Емелина обыграл "Эдмонтон"

"Нэшвилл" на своем льду выиграл у "Эдмонтона" в матче регулярного чемпионата НХЛ. Это третье подряд поражение "Ойлерз".

Российский защитник хозяев Алексей Емелин провел на льду 15 с половиной минут и отметился одним броском по воротам и одним силовым приемом.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Нэшвилл" - "Эдмонтон" - 2:1 (2:0, 0:1, 0:0)

Голы: Смит - 15 (бол., Арвидссон, Суббан), 8:26 - 1:0. Арвидссон - 13 (Йоси, Джохансен), 15:31 - 2:0. Макдэвид - 15 (Беннинг, Драйзайтль), 20:45 - 2:1.

Вратари: Ринне - Тэлбот (58:04).

Штраф: 2 - 6.

Броски: 24 (11+7+6) - 26 (8+11+7).

Наши: Емелин (15:27/0/0) - -.

10 января. Нэшвилл. Bridgestone Arena.