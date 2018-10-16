"Нэшвил" обыграл "Мннесоту"

"Нэшвилл" обыграл "Миннесоту" в матче регулярного чемпионата НХЛ - 4:2. Победная шайба на счету шведа Филипа Форсберга.
НХЛ
Регулярный чемпионат
"Нэшвилл" - "Миннесота" - 4:2 (1:1. 2:1, 1:0)
Голы: Смит - 2 (бол., Суббан, Джохансен), 6:01 - 1:0. Дамба - 2 (бол., Койву, Паризе), 13:29 - 1:1. Экхольм - 2 (Джохансен), 23:51 - 2:1. Форсберг - 4 (Террис), 32:02 - 3:1. Койву - 1 (Гранлунд, Паризе), 35:03 - 3:2. Саломяки - 1 (п.в., Суббан), 59:49 - 4:2.
Вратари: Ринне - Стэлок (57:43 - 59:49).
Штраф: 13 - 11.
Броски: 28 (11+10+7) - 31 (9+11+11).
16 октября. Нэшвилл. Bridgestone Arena.