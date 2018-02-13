Нэш согласен перейти в "Торонто"

Нападающий "Рейнджерс" Рик Нэш согласен продолжить карьеру в "Торонто", сообщает TSN. Хоккеист ранее предоставил клубу список команд, в которые он готов перейти, и "Мэйпл Ливз" есть в его личном рейтинге.

Напомним, что 33-летний канадец уже летом станет свободным агентом, а по нынешнему контракту он получает 7,8 миллиона долларов за сезон. Ранее сообщалось, что в игроке заинтересованы "Вегас" и "Бостон".

В этом регулярном чемпионате НХЛ Нэш провел 56 матчей, в которых набрал 27 (17+10) очков.