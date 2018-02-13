Нэш согласен перейти в "Торонто"

Нападающий "Рейнджерс" Рик Нэш согласен продолжить карьеру в "Торонто", сообщает TSN. Хоккеист ранее предоставил клубу список команд, в которые он готов перейти, и "Мэйпл Ливз" есть в его личном рейтинге.
Напомним, что 33-летний канадец уже летом станет свободным агентом, а по нынешнему контракту он получает 7,8 миллиона долларов за сезон. Ранее сообщалось, что в игроке заинтересованы "Вегас" и "Бостон".
В этом регулярном чемпионате НХЛ Нэш провел 56 матчей, в которых набрал 27 (17+10) очков.
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Вы вкурсе что теперь что бы привести тело в порядок и подкачаться не обязательно ходить в тренажорку.Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувака кoторый нaкaчал тeлo домa с помощью специального поясa, я решил попробовать и уже через неделю увидел результат, а через две убрал пивной живот и пpоявился преcc, подкaчaл pуки и cпину.Тeперь жeнa тожe зaхoтeлa попpoбовать увидeв мой peзультат. Вот тот блог--- http://krati.co/blog
00:14
redgy
молодому летающему торонто Нэш? Да ну нафиг
20:48 13 февраля
skua
А зачем он Торонто ? У них переизбыток крайних нападающих + потолок ЗП
20:35 13 февраля
Долго наблюдал за идиотами на эт
Летом ему и трёх никто не даст.
20:14 13 февраля