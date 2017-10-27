Нэш проводит 1000-й матч в НХЛ

Матч регулярного чемпионата НХЛ между "Рейнджерс" и "Виннипегом" стал для форварда нью-йоркской команды Рика Нэша 1000-м в лиге, сообщает пресс-служба лиги. Напомним, что 33-летний канадец с 2002 по 2012 год выступал за "Коламбус", после чего перебрался в "Рейнджерс".

В НХЛ он набрал 772 (417+355) очков в 999 встречах. "Блю Джэкетс" выбрали его под первым номером на драфте 2002 года.