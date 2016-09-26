Немецкий хоккейный союз готов помочь МОК с оплатой страховки игроков НХЛ

Глава Немецкого хоккейного союза Франц Райндль подчеркнул, что организация готова помочь Международному олимпийскому комитету (МОК) оплатить страховку и переезд игроков Национальной хоккейной лиги (НХЛ) на олимпийский турнир 2018 года.

ИИХФ и МОК потребуется найти порядка десяти миллионов долларов на страхование хоккеистов из клубов НХЛ.

"Более точную цифру мы узнаем в процессе переговоров, но я не думаю, что это для нашей федерации проблема, - приводит ТАСС слова Райндля. - По нашим игрокам в НХЛ мы всегда решали этот вопрос на чемпионатах мира и Олимпиадах, почему мы не можем это решить сейчас. Это даже дешево, поскольку сумма страховки игроков применительно к контракту со временем уменьшается. Нам нужно, чтобы на Олимпиаде выступали лучшие, поэтому мы попросим наш олимпийский комитет, как и остальные комитеты, помочь МОК сделать все возможное, чтобы игроки НХЛ были в Пхенчхане".

По словам Райндля, федерация не станет просить немецких игроков, выступающих в НХЛ, финансово помочь в этом вопросе.

"Мы этого никогда не сделаем, это сродни шутке, это абсурд. Да, это огромные деньги, но это и понятно, так как у хоккеистов большие контракты, поэтому платить нужно. Страховка, экипировка, переезд, все это стоит нормальных денег", - отметил он.