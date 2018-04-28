Немецкий финалист Олимпиады подписал контракт с "Чикаго"

По информации Sport Bild, нападающий сборной Германии и "Мюнхена" Доминик Кахун подписал контракт с "Чикаго". Соглашение с 22-летним хоккеистом рассчитано на 2 года и начнет действовать со следующего сезона.

– У меня было две мечты: играть на Олимпиаде и попасть в НХЛ, – сказал Кахун. – В феврале исполнилась первая мечта, сенсационная серебряная медаль. Теперь сбывается вторая. Я счастлив.

В этом сезоне он набрал 41 (12+29) очков в 42 встречах чемпионата Германии, а также 14 (4+10) баллов записал на свой счет в 17 играх плей-офф. На Олимпиаде он набрал 5 (2+3) очков в 7 матчах.