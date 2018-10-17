Натан Маккиннон: "Варламов сыграл хорошо, особенно в меньшинстве"

Нападающий "Колорадо" Натан Маккиннон, несмотря на поражение в матче регулярного чемпионата НХЛ против "Рейнджерс" (2:3 Б) остался доволен игрой своей команды. Он отметил голкипера Семена Варламова​, отразившего 41 бросок, включая 13 в меньшинстве.

– Мы сыграли неплохо, – цитирует официальный сайт НХЛ Маккиннона. – У нас было много моментов. Думаю, мы играли уверенно. Я имею в виду, что мы немного дали шансов сопернику. Они много бросали, но это не были опасные броски. Варламов сыграл хорошо, особенно в меньшинстве.