10:21 | Хоккей — НХЛ

Натан Маккиннон: "Ситуацию с Дюшеном можно назвать одним словом - странно"


Нападающий "Колорадо" Натан Маккиннон отметил, что еще несколько дней назад не знал, что его одноклубника Мэтта Дюшена обменяют в "Оттаву". Он также добавил, что форвард вел себя профессионально во всех матчах старта сезона.

 
Мэтт ДЮШЕН.Сделка, которую ждала вся НХЛ. "Колорадо" обменял Дюшена прямо во время матча

Напомним, клубы совершили сделку прямо во время матча "Колорадо" с "Айлендерс" (4:6). Дюшен провел на площадке две смены в первом периоде, а затем из-за обмена ушел в раздевалку и больше на площадке не появился.

– Эта проблема висела над командой в первых 14 играх сезона. Все могло произойти в любой момент, – приводит NHL.com/Ru слова Маккиннона. – Мы даже не знали, будет ли он в тренировочном лагере. Но я должен сказать, что Мэтт вел себя как настоящий профессионал.

Я думал, что будет хуже, что такая обстановка будет здорово отвлекать. Но он полностью выкладывался, делал свою работу. Он был хорошим партнером в первых 15 играх. От него многое зависело. Еще пару дней назад я не думал, что его обменяют. Как все интересно получилось. Все это можно назвать одним словом – странно.

Дюшен был выбран "Колорадо" на драфте 2009 года под третьим номером. Он провел за клуб 586 матчей, в которых он набрал 428 (178+250) очков.

Дополнительная информация

https://www.nhl.com/ru/news/avalanche-moving-forward-after-duchene-trade/c-292663036

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