Натан Маккиннон: "Ситуацию с Дюшеном можно назвать одним словом - странно"

Нападающий "Колорадо" Натан Маккиннон отметил, что еще несколько дней назад не знал, что его одноклубника Мэтта Дюшена обменяют в "Оттаву". Он также добавил, что форвард вел себя профессионально во всех матчах старта сезона.

Напомним, клубы совершили сделку прямо во время матча "Колорадо" с "Айлендерс" (4:6). Дюшен провел на площадке две смены в первом периоде, а затем из-за обмена ушел в раздевалку и больше на площадке не появился.

– Эта проблема висела над командой в первых 14 играх сезона. Все могло произойти в любой момент, – приводит NHL.com/Ru слова Маккиннона. – Мы даже не знали, будет ли он в тренировочном лагере. Но я должен сказать, что Мэтт вел себя как настоящий профессионал.

Я думал, что будет хуже, что такая обстановка будет здорово отвлекать. Но он полностью выкладывался, делал свою работу. Он был хорошим партнером в первых 15 играх. От него многое зависело. Еще пару дней назад я не думал, что его обменяют. Как все интересно получилось. Все это можно назвать одним словом – странно.

Дюшен был выбран "Колорадо" на драфте 2009 года под третьим номером. Он провел за клуб 586 матчей, в которых он набрал 428 (178+250) очков.