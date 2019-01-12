Натан Маккиннон – о перепалке с тренером: "Исключительно моя вина. Я несу полную ответственность за случившееся"

Нападающий "Колорадо" Натан Маккиннон заявил, что считает неприемлемым свой эмоциональный срыв скамейке запасных во время матча регулярного чемпионата НХЛ против "Калгари"​ (3:5), сообщает официальный сайт лиги. 23-летний канадский хоккеист также признался, что обсудили эту проблему с главным тренером Джаредом Беднаром и оставили ситуацию в прошлом.

Центрфорвард был явно недоволен Беднаром, когда "Калгари" забросил шайбу в пустые ворота за десять секунд до окончания третьего периода, выиграв матч со счетом 5:3.

– Я не должен так вести себя. Я был очень расстроен, – приводит слова Маккиннона пресс-служба НХЛ перед субботней встречей с "Монреалем". – Мы проиграли восемь матчей из девяти. Нападающий "Флэймз" Мэттью Ткачук отправил шайбу в пустые ворота. Мне было очень обидно. Мне нравится играть под руководством Беднара. Всем это нравится. Это исключительно моя вина, и я несу полную ответственность за случившееся.

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