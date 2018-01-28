Натан Маккиннон: "Невероятно, что Овечкин, Кейн и Стэмкос играют на высочайшем уровне уже 10-12 лет"

Нападающий "Колорадо" Натан Маккиннон выразил свое восхищение игрой капитана "Тампа-Бэй" Стивена Стэмкоса, нападающего "Чикаго" Патрика Кейна и капитана "Вашингтона" Александра Овечкина.

– НХЛ молодеет, и это глупо отрицать. Но я уверен, что ни Овечкину, ни Кейну, ни Стэмкосу забвение в ближайшее время не грозит, и на Матчи звезд они будут приезжать еще долго, – цитирует Маккиннона русская версия официального сайта НХЛ. - Причина проста – это по-настоящему особенные игроки. Они играют на высочайшем уровне уже 10-12 лет, и один этот факт сам по себе невероятен.