Натан Маккиннон: "Колорадо" не заслуживает играть в НХЛ"

Нападающий "Колорадо" Натан Маккиннон подчеркнул, что команда как можно быстрее должна забыть о поражении от "Торонто" (0:6) в матче регулярного чемпионата НХЛ. По его словам, "Эвеланш" не заслуживает выступать в лиге, если судить по этой игре.

- Если судить о нашей игре в матче с "Торонто", мы не заслуживаем выступать в НХЛ, - приводит The Denver Post слова Маккиннона. - "Колорадо" пропустил шесть шайб, настолько все плохо. Мы проигрываем с разницей не в один гол, а в несколько.

Необходимо забыть об этой игре и готовиться к следующей, чтобы сыграть лучше в Чикаго. Надеюсь, мы добьемся победы и уйдем на перерыв в хорошем настроении.