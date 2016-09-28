Натан Болье: "Монреалю" не хватало уверенности Радулова"

Защитник "Монреаля" Натан Болье считает, что нападающий Александр Радулов добавил команде уверенности. В сегодняшнем матче против "Вашингтона" россиянин забросил свою первую шайбу после возвращения в НХЛ, а также отметился голевой передачей.

- Радулов абсолютно уверен в своих силах, и, возможно, это то, чего нам не хватало, - цитирует Sportsnet Болье. - С этой уверенностью он почти как форвард "Чикаго" Патрик Кейн. Я не хочу их сравнивать, но они одинаково спокойно действуют на льду и всегда знают, где их партнеры. Это была только первая игра Радулова, но он уже хорошо взаимодействует с одноклубниками.