Насколько серьезна травма Кросби, пока неизвестно

Главный тренер "Питтсбурга" Майк Салливан подчеркнул после третьего матча 1/4 финала плей-офф НХЛ с "Вашингтоном" (2:3 ОТ, счет в серии – 2-1), что пока информации о степени тяжести травмы лидера команды Сидни Кросби нет. По словам специалиста, форвард пройдет подробное медицинское обследование в ближайшее время.

Кросби получил травму головы в начале первого периода после грубого приема защитника гостей Мэтта Нисканена, которого удалили до конца встречи. Канадский форвард продолжить игру не смог.

Следующая игра состоится в ночь на 4 мая в 2.30 по московскому времени.