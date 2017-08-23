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11:49 | Хоккей — НХЛ

Нападающий "Детройта" может продолжить карьеру в КХЛ

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Нападающий "Детройта" Андреас Атанасиу может продолжить карьеру в КХЛ. Ранее клуб и 23-летний канадец не смогли договориться об условиях нового контракта. Хоккеист является ограниченно свободным агентом. В прошлом сезоне Атанасиу провел 64 матча в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 29 (18+11) очков.

– Мы получили важное предложение из КХЛ, – цитирует theathletic.com агента игрока Даррена Ферриса.

 

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Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (1)
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Долго наблюдал за идиотами на эт

неплохой игрок, хотя там щаз все серая масса даже Зет

12:04