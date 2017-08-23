Нападающий "Детройта" может продолжить карьеру в КХЛ

Нападающий "Детройта" Андреас Атанасиу может продолжить карьеру в КХЛ. Ранее клуб и 23-летний канадец не смогли договориться об условиях нового контракта. Хоккеист является ограниченно свободным агентом. В прошлом сезоне Атанасиу провел 64 матча в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 29 (18+11) очков.

– Мы получили важное предложение из КХЛ, – цитирует theathletic.com агента игрока Даррена Ферриса.