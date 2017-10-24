Нападающий "Анахайма", у которого выявили синдром Гийена-Барре, находится в стабильном состоянии

Нападающий "Анахайма" Патрик Ивз в настоящее время находится в стабильном состоянии в больнице в Ньюпорт-Бич после того, как ему поставили диагноз - синдром Гийена-Барре (заболевание, при котором иммунная система человека поражает собственные периферические нервы. - Прим. "СЭ"). На прошлой неделе 33-летний канадец почувствовал слабость и отправился к врачам, которые отправили его в отделение интенсивной терапии. Состояние игрока стабилизировалось в выходные, и он был переведен из ОИТ.

- Хочу поблагодарить врачей за то, что диагностировали заболевание на ранней стадии, - приводит пресс-служба клуба слова Ивза. - Я нахожусь на пути к выздоровлению. За последние несколько дней я получил огромную поддержку, что особенно важно для моей семьи, друзей и товарищей по команде. Я полон решимости полностью преодолеть это и как можно скорее вернуться на лед.