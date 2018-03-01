07:40 | Хоккей — НХЛ

Наместников забросил шайбу в дебютном матче за "Рейнджерс". Видео

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Нападающий "Рейнджерс" Владислав Наместников забросил шайбу в матче регулярного чемпионата НХЛ против "Ванкувера". Россиянин вывел свою команду вперед в счете - 4:3.

Наместников проводит дебютную игру за "Рейнджерс" после обмена из "Тампы". Ранее он записал на свой счет результативную передачу. Всего в этом сезоне он набрал 46 (21+25) очков.

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Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (13)
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gibson

Во втором он играл, с Цуккарелло.

14:40

maks55555

А в каком звене играл Наместников - в третьем? Это там где пишут, что нет центров?

12:23

fireman32

Кто же делает такие глубокие выводы по одному матчу))?Не забудьте об этом,когда Макдона станет лидером обороны Тампы, Наместников сядет на лавку в Рейнджерс)

11:40

Vasek

Сибиряк.1974.СМ, Молодец! Будет здОрово если НЙР в плэй-оф вскарабкаются при серьезном содействии Влада. --------- не вскарабкаются. Там теперь оборона на 3/4 АХЛовская. И в атаке всего 2 звена.

09:34

Долго наблюдал за идиотами на эт

Вообще они после Н.Г. и с Кучем и Намес в составе проигрывали, надо на Макдонни посмотреть в обороне.

09:25

Сибиряк.1974.СМ

Молодец! Будет здОрово если НЙР в плэй-оф вскарабкаются при серьезном содействии Влада.

09:07

Упёртый русский

Красава!

08:54

Якут Хан

Влад, молодец! Изя еще пожалеет, что отдал его. Посмотрим чз 1,5 месяца на молний. Вот сегодня не было в составе Куча с Намесом и срузу продули))

08:50

mrazotka

Добротный хоккеист, а Айзерман наверное знает что-то больше остальных))

08:40

HarryAngel

Красотиша

08:30

pustot+

Классный гол! Украл шайбу и убежал, как электричка от бомжей!

08:23

Duke of York

А "Тампа" без него проиграла!

08:09

7futov

Ой Красавчик Влад!!

07:57

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