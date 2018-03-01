Наместников забросил шайбу в дебютном матче за "Рейнджерс". Видео

Нападающий "Рейнджерс" Владислав Наместников забросил шайбу в матче регулярного чемпионата НХЛ против "Ванкувера". Россиянин вывел свою команду вперед в счете - 4:3.

Наместников проводит дебютную игру за "Рейнджерс" после обмена из "Тампы". Ранее он записал на свой счет результативную передачу. Всего в этом сезоне он набрал 46 (21+25) очков.