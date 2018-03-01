Наместников забросил шайбу в дебютном матче за "Рейнджерс". Видео

Нападающий "Рейнджерс" Владислав Наместников забросил шайбу в матче регулярного чемпионата НХЛ против "Ванкувера". Россиянин вывел свою команду вперед в счете - 4:3.
Наместников проводит дебютную игру за "Рейнджерс" после обмена из "Тампы". Ранее он записал на свой счет результативную передачу. Всего в этом сезоне он набрал 46 (21+25) очков.
VLADISLAV NAMESTNIKOV SCORES HIS FIRST AS A RANGER! 4-3 RANGERS! pic.twitter.com/WiuS1oVpFo– NHL Daily 365 (@NHLDaily365) 1 марта 2018 г.
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gibson
Во втором он играл, с Цуккарелло.
14:40
maks55555
А в каком звене играл Наместников - в третьем? Это там где пишут, что нет центров?
12:23
fireman32
Кто же делает такие глубокие выводы по одному матчу))?Не забудьте об этом,когда Макдона станет лидером обороны Тампы, Наместников сядет на лавку в Рейнджерс)
11:40
Vasek
Сибиряк.1974.СМ, Молодец! Будет здОрово если НЙР в плэй-оф вскарабкаются при серьезном содействии Влада. --------- не вскарабкаются. Там теперь оборона на 3/4 АХЛовская. И в атаке всего 2 звена.
09:34
Долго наблюдал за идиотами на эт
Вообще они после Н.Г. и с Кучем и Намес в составе проигрывали, надо на Макдонни посмотреть в обороне.
09:25
Сибиряк.1974.СМ
Молодец! Будет здОрово если НЙР в плэй-оф вскарабкаются при серьезном содействии Влада.
09:07
Упёртый русский
Красава!
08:54
Якут Хан
Влад, молодец! Изя еще пожалеет, что отдал его. Посмотрим чз 1,5 месяца на молний. Вот сегодня не было в составе Куча с Намесом и срузу продули))
08:50
mrazotka
Добротный хоккеист, а Айзерман наверное знает что-то больше остальных))
08:40
HarryAngel
Красотиша
08:30
pustot+
Классный гол! Украл шайбу и убежал, как электричка от бомжей!
08:23
Duke of York
А "Тампа" без него проиграла!
08:09
7futov
Ой Красавчик Влад!!
07:57