Наместников забросил 20-ю шайбу, а Кучеров набрал 80-е очко в сезоне. Видео

Нападающий "Тампы" Владислав Наместников забросил шайбу с передачи Никиты Кучерова в матче регулярного чемпионата НХЛ против "Оттавы". Для Владислава этот гол стал 20-м сезоне. В свою очередь Кучеров набрал 80-е очко в регулярке. Теперь на его счету 32 шайбы и 48 передач в 61 матче чемпионата.
Goal #20 for @Vladdy18.– NHL (@NHL) 23 февраля 2018 г.
Point #80 for @86Kucherov.
Just another day at the rink for the @TBLightning. #TBLvsOTT pic.twitter.com/78TYaOWPew
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Adios Amigos R...
Красота!!!
09:36
fifa_guru
опять пропеллер проспал в защите)
06:33