05:09 | Хоккей — НХЛ

Наместников забросил 20-ю шайбу, а Кучеров набрал 80-е очко в сезоне. Видео

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Нападающий "Тампы" Владислав Наместников забросил шайбу с передачи Никиты Кучерова в матче регулярного чемпионата НХЛ против "Оттавы". Для Владислава этот гол стал 20-м сезоне. В свою очередь Кучеров набрал 80-е очко в регулярке. Теперь на его счету 32 шайбы и 48 передач в 61 матче чемпионата.

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Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (2)
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Adios Amigos R...

Красота!!!

09:36

fifa_guru

опять пропеллер проспал в защите)

06:33

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