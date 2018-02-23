Наместников забросил 20-ю шайбу, а Кучеров набрал 80-е очко в сезоне. Видео

Нападающий "Тампы" Владислав Наместников забросил шайбу с передачи Никиты Кучерова в матче регулярного чемпионата НХЛ против "Оттавы". Для Владислава этот гол стал 20-м сезоне. В свою очередь Кучеров набрал 80-е очко в регулярке. Теперь на его счету 32 шайбы и 48 передач в 61 матче чемпионата.