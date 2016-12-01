23:50 1 декабря | ХОККЕЙ — НХЛ

Наместников выведен из состава "Тампы" по решению тренера

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Нападающий "Тампы" Владислав Наместников пропустит матч регулярного чемпионата НХЛ против "Сент-Луиса" по решению тренера команды Джона Купера. В нынешнем сезоне россиянин в 24 матчах в составе "Лайтнинг", в которых набрал 10 (3+7) очков. Последний матч против "Коламбуса" он закончил с показателем полезности -4.

"В последнее время все складывалось не так, как я того хотел. Возможно, эта передышка пойдет мне на пользу. Я должен хорошо работать, чтобы вернуться в состав", - приводит в Twitter журналист Джо Смит слова Наместникова.

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