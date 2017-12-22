Наместников установил личный рекорд

Российский нападающий "Тампа-Бэй" Владислав Наместников, забивший гол в матче регулярного чемпионата НХЛ против "Оттавы" (4:3 Б), забросил свою 15-ю шайбу в сезоне. Всего форвард провел 34 матча. Это рекордный показатель для Наместникова. Ранее в НХЛ он не забрасывал более 14 шайб (cезон-2015/16). В прошлом сезоне россиянин забросил 10 шайб в 74 матчах.
Материалы других СМИ
Werewolf
adamantane' PvsZ Очень бы хотелось, чтобы Тампа в этом сезоне сыграла в финале, Никита, Стив, Влад и Андрей этого заслуживают. 10:03_____________________Мишу забыл)._______Миша пока еще ничем не заслужил. Никитос в прошлом сезоне в одиночку команду пер. Чуть не хватило до выхода. В двух пловах отлично играл, во многом благодаря ему дошли до полуфинала с пингвинами. Стиви - классный игрок, замахали травмы и болячки. Тоже по своему мастерству, отдаче и игре заслужил. Влад......ну на счет него не знаю, старательный, сейчас вот не выпадает среди звезд. Наверное заслужил. Вася отлично стоит, в плове хорошо заменил основного, чуть тоже не хватило. А Мишаня только начинает свой путь, пока ничем не заслужил )))) Играет хорошо для молодого, мне нравится, но по одному-двум сезонам поостерегусь выводы делать.....
13:26 23 декабря
adamantane'
PvsZ Очень бы хотелось, чтобы Тампа в этом сезоне сыграла в финале, Никита, Стив, Влад и Андрей этого заслуживают. 10:03_____________________Мишу забыл). Вообще, нужно пожелать не просто выйти в финал (и отнюдь не только Конфы), но и выиграть его! Нет ничего обиднее, чем выйти в финал и за чуть более, чем полшага до заветного трофея, проиграть.
18:04 22 декабря
adamantane'
PvsZ Sn0w, Стэммер пока больше передачи раздаёт. Играет на партнёров. Мне кажется, после всех своих злоключений он стал мудрее и не так уже гонится за личной статистикой. _____________________________А передачи - чем не пресловутая "личная статистика"? ;)
18:02 22 декабря
adamantane'
Вот, уже перевыполнил свою норму, а ведь ещё далеко не вечер - регулярный сезон только на экваторе!
18:01 22 декабря
PvsZ
Sn0w, Стэммер пока больше передачи раздаёт. Играет на партнёров. Мне кажется, после всех своих злоключений он стал мудрее и не так уже гонится за личной статистикой. Очень бы хотелось, чтобы Тампа в этом сезоне сыграла в финале, Никита, Стив, Влад и Андрей этого заслуживают.
10:03 22 декабря
Sn0w
Бармалей3000, у Стэмкоса меньше шайб. Что у него с партнерами не так?
09:24 22 декабря
Бармалей3000
С такими партнерами грех не забивать, а так всю игру сделал Кучеров, это лучший игрок Лиги - шикарные пасы (нестандартные решения), отличный бросок, все на космическом уровне!!!
09:10 22 декабря