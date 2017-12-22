Наместников установил личный рекорд

Российский нападающий "Тампа-Бэй" Владислав Наместников, забивший гол в матче регулярного чемпионата НХЛ против "Оттавы"​ (4:3 Б), забросил свою 15-ю шайбу в сезоне. Всего форвард провел 34 матча. Это рекордный показатель для Наместникова. Ранее в НХЛ он не забрасывал более 14 шайб (cезон-2015/16). В прошлом сезоне россиянин забросил 10 шайб в 74 матчах.