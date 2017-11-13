Наместников - третья звезда недели в НХЛ

Национальная хоккейная лига (НХЛ) определила тройку лучших игроков минувшей игровой недели регулярного чемпионата. Как сообщает пресс-служба лиги, первой звездой признан нападающий "Миннесоты" Джейсон Зукер, забросивший 6 шайб и сделавший одну голевую передачу в 4 матчах.
Второй звездой недели голкипер "Вашингтона" Брэден Холтби, одержавший со своей командой 3 победы при проценте при коэффициенте надежности 1,27 и 95,2 процентах отраженных бросков по своим воротам.
Замкнул тройку лучших российский нападающий "Тампа-Бэй" Владислав Наместников, забросивший 4 шайбы и сделавший одну голевую передачу в 3 играх.
- Тампа-Бэй Лайтнинг
- Вашингтон Кэпиталз
- Миннесота Уайлд
- НХЛ
- Брэйден Холтби
- Владислав Наместников
- Джейсон Зукер
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