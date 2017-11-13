Наместников - третья звезда недели в НХЛ

Национальная хоккейная лига (НХЛ) определила тройку лучших игроков минувшей игровой недели регулярного чемпионата. Как сообщает пресс-служба лиги, первой звездой признан нападающий "Миннесоты" Джейсон Зукер, забросивший 6 шайб и сделавший одну голевую передачу в 4 матчах.

Второй звездой недели голкипер "Вашингтона" Брэден Холтби, одержавший со своей командой 3 победы при проценте при коэффициенте надежности 1,27 и 95,2 процентах отраженных бросков по своим воротам.

Замкнул тройку лучших российский нападающий "Тампа-Бэй" Владислав Наместников, забросивший 4 шайбы и сделавший одну голевую передачу в 3 играх.