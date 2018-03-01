Наместников сделал передачу в дебютном матче за "Рейнджерс". Видео

Нападающий "Рейнджерс" Владислав Наместников записал на свой счет результативную передачу в матче регулярного чемпионата НХЛ против "Ванкувера". Он ассистировал Джимми Веси, который сделал счет 2:0 в этой встрече.
Наместников проводит дебютную игру за "Рейнджерс" после обмена из "Тампы". Всего на его счету 45 (20+25) очков в этом сезоне.
Another look at Vesey's nice deflection. Good shot by Neal Pionk, good play by Namestnikov. The Rangers tank lasted approximately 3 weeks #Future #NYR pic.twitter.com/hZpfwuTvER– Fitz (@FitzGSN_) 1 марта 2018 г.
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