Наместников сделал передачу в дебютном матче за "Рейнджерс". Видео

Нападающий "Рейнджерс" Владислав Наместников записал на свой счет результативную передачу в матче регулярного чемпионата НХЛ против "Ванкувера". Он ассистировал Джимми Веси, который сделал счет 2:0 в этой встрече.

Наместников проводит дебютную игру за "Рейнджерс" после обмена из "Тампы". Всего на его счету 45 (20+25) очков в этом сезоне.