06:20 | Хоккей — НХЛ

Наместников сделал передачу в дебютном матче за "Рейнджерс". Видео


Нападающий "Рейнджерс" Владислав Наместников записал на свой счет результативную передачу в матче регулярного чемпионата НХЛ против "Ванкувера". Он ассистировал Джимми Веси, который сделал счет 2:0 в этой встрече.

Наместников проводит дебютную игру за "Рейнджерс" после обмена из "Тампы". Всего на его счету 45 (20+25) очков в этом сезоне.

 

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Олимпиада Live!
Олимпиада Live!