Наместников подпишет 2-летний контракт с "Рейнджерс" на 8 миллионов долларов

"Рейнджерс" достиг договоренности о подписании контракта с российским нападающим Владиславом Наместниковым, который находился в статусе ограниченно свободного агента. Новое соглашение между клубом из Нью-Йорка и 25-летним нападающим рассчитано на 2 года.
По информации инсайдера Пьера Лебрюна, по условиям нового контракта россиянин заработает 8 миллионов долларов.
Наместников выступает за "Рейнджерс" с февраля 2018 года, куда перешел из "Тампы". В прошлом сезоне в общей сложности на его счету 48 (22+26) очков в 81 матче регулярного чемпионата НХЛ.
OFFICIAL: #NYR have agreed to terms with restricted free agent forward Vladislav Namestnikov on a two-year contract. pic.twitter.com/prOyeC7osf– New York Rangers (@NYRangers) 1 июля 2018 г.
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