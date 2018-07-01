Наместников подпишет 2-летний контракт с "Рейнджерс" на 8 миллионов долларов

"Рейнджерс" достиг договоренности о подписании контракта с российским нападающим Владиславом Наместниковым, который находился в статусе ограниченно свободного агента. Новое соглашение между клубом из Нью-Йорка и 25-летним нападающим рассчитано на 2 года.

По информации инсайдера Пьера Лебрюна, по условиям нового контракта россиянин заработает 8 миллионов долларов.

Наместников выступает за "Рейнджерс" с февраля 2018 года, куда перешел из "Тампы". В прошлом сезоне в общей сложности на его счету 48 (22+26) очков в 81 матче регулярного чемпионата НХЛ.