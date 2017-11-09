Наместников - первая звезда дня в НХЛ

НХЛ назвала звезд очередного игрового дня регулярного чемпионата. Лучшим признан нападающий "Тампа-Бэй" Владислав Наместников, который забросил две шайбы и отдал одну результативную передачу в матче против "Сан-Хосе" (5:1). При этом его тройка во встрече набрала 9 очков. Всего на счету 24-летнего игрока 17 (7+10) очков в 16 матчах сезона.
Второй звездой дня признан форвард "Рейнджерс" Джимми Веси, отметившийся дублем в игре против "Бостона" (4:2). Он забросил две шайбы с интервалом в 29 секунд.
Третьей звездой стал вратарь "Торонто" Фредерик Андерсен, который в матче против "Миннесоты" (4:2) отразил 35 бросков из 37.
- Тампа-Бэй Лайтнинг
- Торонто Мэйпл Ливз
- Нью-Йорк Рейнджерс
- НХЛ
- Владислав Наместников
- Джимми Веси
- Фредерик Андерсен
Материалы других СМИ
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