08:48 | Хоккей — НХЛ

Наместников оформил дубль в матче с "Сан-Хосе". Видео


Нападающий "Тампы" Владислав Наместников оформил дубль в ворота "Сан-Хосе" (5:1) в матче регулярного чемпионата НХЛ. Оба раза Наместникову ассистировал Никита Кучеров.

Эти шайбы стали для россиянина шестыми и седьмыми в сезоне. Всего на его счету игрока 17 очков.

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
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