Наместников оформил дубль в матче с "Сан-Хосе". Видео

Нападающий "Тампы" Владислав Наместников оформил дубль в ворота "Сан-Хосе" (5:1) в матче регулярного чемпионата НХЛ. Оба раза Наместникову ассистировал Никита Кучеров.
Эти шайбы стали для россиянина шестыми и седьмыми в сезоне. Всего на его счету игрока 17 очков.
Namestnikov gives the Lightning a 4-1 lead in the second period pic.twitter.com/WU0B6COFHN– Jeremy Houghtaling (@JGHoughtaling) 9 ноября 2017 г.
Namestnikov and it's 5-1– HighLight Hockey (@HILITINGHOCKEY) 9 ноября 2017 г.
Kucherov and Stamkos with the assists: pic.twitter.com/pH3bJhAHE8
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