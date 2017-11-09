Наместников оформил дубль в матче с "Сан-Хосе". Видео

Нападающий "Тампы" Владислав Наместников оформил дубль в ворота "Сан-Хосе" (5:1) в матче регулярного чемпионата НХЛ. Оба раза Наместникову ассистировал Никита Кучеров.

Эти шайбы стали для россиянина шестыми и седьмыми в сезоне. Всего на его счету игрока 17 очков.

Namestnikov gives the Lightning a 4-1 lead in the second period pic.twitter.com/WU0B6COFHN – Jeremy Houghtaling (@JGHoughtaling) 9 ноября 2017 г.