09:49 | Хоккей — НХЛ

Наместников, Кучеров и Василевский - звезды матча "Тампа" - "Сан-Хосе"


"Тампа-Бэй" победил "Сан-Хосе" со счетом 5:1 в матче регулярного чемпионата НХЛ. Тремя звездами матча стали российские хоккеисты "Тампы" – Никита Кучеров, Владислав Наместников и голкипер Андрей Василевский.

Наместников в этой встрече оформил дубль. Оба раза ему ассистировал форвард Никита Кучеров, который также отметился одной заброшенной шайбой. Василевский отразил в этой игре 32 броска.

 
 

     

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