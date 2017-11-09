Наместников, Кучеров и Василевский - звезды матча "Тампа" - "Сан-Хосе"

"Тампа-Бэй" победил "Сан-Хосе" со счетом 5:1 в матче регулярного чемпионата НХЛ. Тремя звездами матча стали российские хоккеисты "Тампы" – Никита Кучеров, Владислав Наместников и голкипер Андрей Василевский.

Наместников в этой встрече оформил дубль. Оба раза ему ассистировал форвард Никита Кучеров, который также отметился одной заброшенной шайбой. Василевский отразил в этой игре 32 броска.